Siracusa, poliziotto si suicida impiccandosi dopo una cena con i colleghi

A Siracusa un poliziotto si suicida impiccandosi dopo una cena con i colleghi e sulla tragedia arriva dura nota del sindacato Lisispo su quello che viene definito un “virus” a cui mettere fine.

Stando a quanto si apprende l’agente si sarebbe ucciso dopo la fine di una cena, insieme ai suoi colleghi. Il poliziotto è stato trovato impiccato in Sicilia.

Siracusa, poliziotto si suicida impiccandosi

Ed il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia Lisipo Antonio de Lieto ha dichiarato: “Il LI.SI.PO. tutto si unisce all’immenso dolore della famiglia del poliziotto che si è tolto la vita. Purtroppo amaramente siamo costretti a registrare che il ‘virus suicida’ nella Polizia di Stato miete sempre vittime”.

Il sindacato: “Serve un pool di psicologi”

E ancora: “Abbiamo sempre chiesto ai vertici del Ministero dell’Interno un pool di psicologi a stretto contatto con gli operati di Polizia, in modo tale, da intervenire per tempo su qualsiasi situazione sospetta che l’appartenente alla Polizia di Stato sta vivendo, assicurando allo stesso modo il necessario supporto al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi atto drammatico”. La chiosa è amara: “Ad oggi nulla è cambiato, ed il numero dei suicidi nelle file della Polizia di Stato sale ed è sempre più in alto.

Il tempo dei tavoli tecnici e delle mega riunioni è abbondantemente superato”.