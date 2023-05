La Sirenetta: il costo da capogiro dell'acconciatura di Halle Bailey

Dopo una lunga attesa, La Sirenetta è finalmente uscita al cinema, facendo tra l’altro un record di incassi al botteghino (superato il milione di euro solo in Italia). Come sempre il film è stato accompagnato da diverse discussioni, ma su una cosa il pubblico è abbasta in accordo: la bravura di Halle Bailey e la sua perfetta interpretazione della parte, fatta apposta per lei. Un ruolo fondamentale in questo lo ha avuto anche l’acconciatura dell’attrice, il cui costo è letteralmente, da mani nei capelli.

Quanto è costata l’acconciatura di Halle Bailey, protagonista de La Sirenetta

Nonostante le varie polemiche scaturite negli scorsi anni, il pubblico ha battezzato Halle Bailey come perfetta nel ruolo della Sirenetta Ariel. Una parte importantissima del costume della protagonista sono stati i capelli, per cui non si è badato a spese. A dare un’idea di quanto siano costati, Camille Friend, hair designer dell’attrice (vincitrice di un Oscar): “I capelli di Halle le arrivano fino alla vita, oltre 60 cm. E metterle una parrucca sarebbe sembrato strano. I suoi capelli fanno parte di lei. Abbiamo preso però dei capelli lunghi circa 70 cm, colorati appositamente per lei e incollati con punte di cheratina. Ci sono tre sfumature di rosso. Abbiamo speso molto, non vorrei dire cifre sbagliate, ma abbiamo speso almeno 150.000 Dollari perché abbiamo dovuto lavorarci molto. È stato un processo molto lungo. Abbiamo anche dovuto capire come dare l’effetto del galleggiamento. I lock non galleggiano come volevamo. I capelli dovevano ‘ballare’ e quindi abbiamo aggiunto anche delle ciocche di capelli naturali, sciolti”.