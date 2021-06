Soffocano e uccidono un amico con un kebab: la drammatica vicenda si è verificata nel Regno Unito e si è conclusa con una condanna a tre anni di carcere.

Nel Regno Unito, un uomo e una donna hanno ucciso un loro amico, soffocandolo con un kebab mentre l’uomo dormiva. La coppia è stata processata per omicidio colposo ed è stata recentemente condannata.

Regno Unito, soffocano e uccidono un amico con un kebab

David Noble, 34 anni, e Nicole Cavin, 24 anni, stavano viaggiando a bordo di un treno diretto a Barrow, in Cumbria, nel Regno Unito, insieme all’amico David Clark, 56 anni, quando hanno assassinato l’uomo, soffocandolo nel sonno con un kebab.

I due, infatti, hanno approfittato della stanchezza dell’amico, crollato in un sonno profondo, per fargli quello che è stato definito, durante il processo, uno scherzo. In questo contesto, quindi, la coppia ha introdotto nella bocca dell’uomo il kebab, asfissiandolo e provocandone un risveglio improvviso causato dal suo stesso vomito.

Poco dopo, il compagno di viaggio ha perso i sensi e si è schiantato contro il pavimento del vagone ferroviario.

In un primo momento, David Clark è stato assistito dai passeggeri in attesa dell’arrivo dei paramedici che, non riuscendo a rianimare il 56enne, lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. L’uomo, tuttavia, è deceduto presso il nosocomio inglese un giorno dopo l’aggressione subita.

L’intera vicenda che ha avuto come protagonisti David Noble, Nicole Cavin e David Clark è avvenuta nel mese di marzo del 2019 e si è conclusa nel maggio 2021 con una condanna per omicidio colposo.

Soffocano e uccidono un amico con un kebab: condannati a 3 anni di carcere

In seguito alla prematura scomparsa di David Clark, è stato celebrato un processo dinanzi alla Corte di Nightingale.

Sulla base delle ricostruzioni effettuate, è stato dimostrato che la coppia artefice dell’omicidio avesse bevuto svariatialcolici in un resort di Blackpool prima di prendere il treno per Barrow. Poco dopo Noble e Cavin, poi, era salito sul medesimo treno anche il 56enne assassinato che, conoscendo i due, aveva deciso di sedersi accanto a loro. L’uomo, che secondo la giuria aveva ingerito parecchie birre insieme a un amico prima di mettersi in viaggio, era poi crollato in un sonno piuttosto profondo.

A questo punto, la coppia ha iniziato a riempire la bocca di David Clark con pezzi di kebab per fagli uno scherzo, come asserito dagli imputati, fino a provocarne la morte.

Nella giornata del 4 maggio 2021, David Noble e Nicole Cavi sono stati dichiarati colpevoli di omicidio colposoperpetrato ai danni di David Clark e dovranno scontare una reclusione di circa tre anni.

Soffocano e uccidono un amico con un kebab: le parole dell’ispettore capo

In merito alla vicenda, si è espresso l’ispettore capo Steve May che ha spiegato: “Abbiamo avuto a che fare con un caso insolito e molto complesso e lodo il coraggio di quei testimoni che si sono fatti avanti e ci hanno fornito le informazioni utili per risolverlo ­­– e ha aggiunto –. La dignità e la compostezza della famiglia del signor Clark sono state esemplari e spero che possano trarre un po’ di conforto dalla consapevolezza che giustizia è stata fatta. Noble e Cavin sono stati condannati rispettivamente a tre anni e tre mesi e tre anni di carcere”.