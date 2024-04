Il soldato inglese si chiamava Dennis Hutton Fox, apparteneva al Reggimento delle Coldstream Guards ed era stato fatto prigioniero dalle truppe italo-tedesche in Libia.

A distanza di 80 anni, le due figlie, i nipoti e una pronipote del soldato Dennis sono tornati ieri, 21 aprile 2024, ad Ascoli per incontrare i discendenti di quelle famiglie e visitare i luoghi in cui fu nascosto: il monastero di San Giorgio e il monte di Rosara.

Gli organizzatori dell’incontro sono stati: Becco Giordani, Lorenzo e Luigi Mancini, parenti di Emidio Tassi, uno degli altri due capofamiglia che all’epoca decisero di nascondere il militare.

«Una reunion nata quasi per caso . Tutto è partito da un nostro messaggio su Facebook a Tomas Ableman, uno dei nipoti di Dennis : la cosa ha entusiasmato anche lui e alla fine da Londra sono venuti addirittura in otto».

Tra l’Autunno del 1943 e l’estate del 1944, tre famiglie ascolane nascosero un giovane soldato inglese fuggito dal campo di prigionia di Sforzacosta (Macerata) e arrivato, dopo giorni di cammino, al monte di Rosara ad Ascoli.

Le figlie di Dennis, Margaret Last e Sheila Ableman, emozionate dell’incontro, affermano:

«Per noi è un sogno essere qui. E’ la prima volta che veniamo in Italia insieme ed è la prima volta assoluta per i nipoti di Dennis, per il suo genero John e per la pronipote Anna, figlia di Thomas. Insomma, ci sono tre generazioni nate da lui e probabilmente senza il coraggio delle famiglie di Antonucci Mattia, Tassi Michele e Tassi Emidio nessuno di noi sarebbe qui oggi. Vogliamo dire grazie di cuore a tutti coloro che si sono spesi per questa giornata e che hanno partecipato all’evento, portandoci addirittura in una delle grotte utilizzate da Dennis. E’ stato meraviglioso e indimenticabile».