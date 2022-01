Soleil e Alex Belli, effusioni al GF Vip? Le ipotesi

Al GF Vip sono emersi nuovi retroscena riguardanti l'ultima notte trascorsa insieme da Soleil Sorge e Alex Belli.

Nella casa del GF Vip sono emerse nuove ipotesi riguardanti l’ultima notte trascorsa da Soleil Sorge e Alex Belli all’interno della casa e le presunte effusioni che i due si sarebbero scambiati sotto le coperte.

Alex Belli e Soleil Sorge: l’ultima notte insieme

Nonostante Alex Belli abbia lasciato la casa del GF Vip da quasi un mese la relazione tra lui e Soleil Sorge continua a tenere banco. Nell’ultima diretta del GF Vip Adriana Volpe ha chiesto all’influencer delucidazioni in merito alle presunte effusioni che lei e l’attore si sarebbero scambiati sotto le coperte durante l’ultima notte trascorsa insieme nella casa del reality show. Soleil, alla domanda dell’opinionista, ha preferito glissare con una fragorosa risata, e pertanto tutt’ora non è noto cosa sia successo davvero tra i due durante l’ultima serata insieme all’interno del programma.

Soleil Sorge e Delia Duran

Nel frattempo nella casa del GF Vip è atteso l’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli che, secondo i rumor in circolazione, avrà un ruolo speciale all’interno del programma. In tanti tra i fan dello show si domandano cosa accadrà tra lei e Soleil Sorge una volta che si troveranno faccia a faccia e nel frattempo è partito il conto alla rovescia per le ore che separano Delia dall’ingresso nel programma.

La modella sta infatti trascorrendo un periodo in quarantena precauzionale prima di varcare la soglia della porta rossa.

Soleil Sorge e Alex Belli

Soleil Sorge è rimasta molto delusa dal comportamento di Alex Belli, che è stato squalificato dal GF Vip dopo aver abbracciato sua moglie Delia Duran. Da casa, intanto, Belli continua a dedicare all’ex collega alcuni teneri messaggi e in tanti sono curiosi di sapere se tra i due ci saranno nuovi sviluppi prima della fine di questa sesta edizione (che si concluderà a marzo 2022).