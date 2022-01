GF Vip 6, Delia Duran avrà un ruolo ben preciso: l’indiscrezione

Secondo indiscrezioni Delia Duran avrà un ruolo particolare all'interno della casa del GF Vip 6.

Delia Duran è pronta a varcare la soglia del Grande Fratello Vip 6 e, secondo indiscrezioni, la moglie di Alex Belli andrà a ricoprire un ruolo ben preciso all’interno della Casa.

Delia Duran al GF Vip 6

Contro la volontà del marito Alex Belli, Delia Duran ha deciso di entrare nella casa del GF Vip per comprendere più da vicino se quanto affermato dall’attore a proposito della sua esperienza nel reality show sia vera.

Dopo un periodo d’isolamento dunque Delia potrà varcare finalmente l’ingresso del programma e, secondo indiscrezioni, le sarebbe stato affidato un ruolo ben preciso. A Delia infatti sarebbe stato chiesto di cercare di inserirsi nella coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, in modo da creare un altro triangolo che la vedrebbe ancora protagonista. Sarà vero? In tanti sono in attesa di sapere cosa accadrà tra i vip presenti all’interno del gioco e, soprattutto, quale esito darà la presenza di Delia all’interno di esso.

Delia Duran: la decisione

Nella casa del GF Vip Delia avrà modo di confrontarsi di nuovo faccia a faccia con Soleil Sorge, l’influencer con cui suo marito Alex Belli ha instaurato un importante legame prima della sua squalifica. Da casa Belli ha inviato diversi messaggi indirizzati a Soleil e Delia ha quindi deciso di entrare nel programma per comprendere più a fondo cosa lui abbia provato durante la sua permanenza nella Casa. “Voglio entrare nella casa per capire se la percezione che Alex Belli ha vissuto nella casa corrisponde alla realtà“, ha ammesso, e ha poi aggiunto: “Sono stata una donna ferita, lui sostiene che c’è un’amicizia intensa con Soleil, quando scrivi determinate cose parla con me prima, sai che ho dei dubbi, ecco perché voglio entrare nella casa!“.

Delia Duran e Alex Belli

Al momento, contro ogni pronostico, sembra che tutto proceda liscio come l’olio tra Delia Duran e Alex Belli e i due sembrano intenzionati a stare insieme e a ritrovare un equilibrio nonostante quanto successo con Soleil Sorge.