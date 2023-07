Dopo il GF Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno continuato a dare spettacolo sui social. In una delle tante litigate, hanno tirato in ballo Soleil Sorge. L’influencer italo-americana ha deciso di replicare, tirandosi fuori dai guai.

Soleil Sorge è la causa della lite tra Daniele Dal Moro e Oriana

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati e, questa volta, si spera in modo definitivo. Durante una diretta su Twitch, l’ex Vippone ha riparlato della lite furiosa avuta in Sardegna con l’ex e ha tirato in ballo ancora una volta Soleil Sorge. Ha dichiarato:

“Viene fuori una sfuriata perché mi ero messo a parlare a un tavolo dove era arrivata Soleil”.

Dal Moro si è semplicemente messo a parlare con la Sorge, ma Oriana ha perso la pazienza. Micol Incorvaia, seduta accanto alla Marzoli, invece che placare l’amica, ha alimentato la sua rabbia.

Soleil Sorge replica a Daniele Dal Moro e si tira fuori dai guai

Soleil, chiamata in causa da Daniele, ha voluto replicare in modo ironico. Via Twitter, ha cinguettato:

“Molto entertaining il generatore casuale di drama in cui vengo inserita senza nessun motivo tratto da una storia vera, ma no grazie”.

Per il momento, Dal Moro non ha replicato alla frecciatina della Sorge.

Soleil Sorge non vuole essere tirata in ballo

L’influencer italo-americana si è tirata fuori dal “drama” di Daniele Dal Moro e spera di non essere più accostata alle sue liti con Oriana. Soleil si sta facendo la sua vita ed è anche abbastanza stufa delle soap opera in cui viene trascinata senza motivo.