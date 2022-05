Sondaggi politici AGI/YouTrend: FdI primo partito con il 21,5%

Stando ai dati dei sondaggi politici AGI/YouTrend, Fratelli d'Italia (FdI) è il primo partito in Italia.

Manca un mese alle elezioni amministrative e al referendum sulla giustizia e i sondaggi politici AGI/YouTrend sorridono a Fratelli d’Italia (FdI). Stabile il Partito Democratico (PD), in ripresa il Movimento 5 Stelle (M5S).

Sondaggi politici AGI/YouTrend: FdI si conferma il primo partito in Italia

Con il 21,5% ed un +0,3% rispetto all’ultimo rilevamento del 28 aprile 2022, FdI, guidato da Giorgia Meloni, è il primo partito in Italia. Un dato che tende sempre di più a crescere permettendo al partito di diventare il traino del centrodestra. Subito dopo FdI c’è il PD, che è il secondo partito in Italia con il 21,3%. Anche in questo caso il dato è in aumento di +0,1%.

Gli altri partiti

La Lega guidata da Matteo Salvini è il terzo partito in italia con il 15,9%, l’aumento è stato di +0,2%. Torna a crescere anche il M5S dell’ex premier Giuseppe Conte. I pentastellati sono al quarto posto con un totale del 13,3%, +0,1%. Per quanto riguarda gli altri partiti abbiamo: Azione/+Europa, al 5%, con un aumento di +0,8%; Italia Viva al 2,4% (+0,4%); i Verdi, al 2,3% (+0,5%); Sinistra Italiana 2,2% (+0,1%); Art.1-MDP 2,2% (+0,3%); Italexit 2,1% (+0,3%).