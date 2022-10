Sondaggi politici: Fratelli d’Italia è in crescita

Sondaggi politici: aumentano i consensi per Fratelli d'Italia, il Pd continua a crollare.

I sondaggi politici Agi e Youtrend confermano come Fratelli d’Italia sia in continua crescita. Il partito guidato da Giorgia Meloni sta acquistando sempre più consensi, godendo di un momento florido e positivo. Crolla invece il Pd. In questo articolo faremo un breve excursus sul cambiamento delle intenzioni di voto da parte degli italiani nelle ultime settimane.

Fratelli d’Italia rimane indiscutibilmente il primo partito, ma cresce di quasi un punto percentuale rispetto ai risultati avuti lo scorso 25 settembre. Il partito rha raggiunto quota 26,7%. Dopo qualche settimana dalle elezioni, la realtà politica guidata da Enrico Letta ha perso l’1,1%, crollando al 18%. Il divario tra Fdi e Pd va oltre gli otto punti e mezzo.

Sondaggi politici: in crescita anche il M5s

Dopo le votazioni un’altra realtà che sta godendo di un buon momento è il Movimento 5 stelle. Il partito di Giuseppe Conte è salito di oltre un punto percentuale giungendo a quota 16,7%, accorciando sempre di più la distanza che lo separa dal Pd.

La Lega va giù

A perdere consensi oltre al Pd è anche la Lega. Da dopo le elezioni, il partito con segretario Matteo Salvini prosegue con la sua caduta nelle intenzioni di voto scivolando al di sotto del 10%.

Per amor di precisione, secondo quanto rilevano Agi e Youtrend, il Carroccio ha raggiunto appena l’8,1%.