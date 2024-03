Sondaggi politici: M5s in calo, Pd cresce

Dietro c’è il Partito Democratico, staccato ma al di sopra della soglia «psicologica» al 20,5% e in crescita di un punto e mezzo

Secondo i recenti sondaggi di Ipsos, presentati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, emerge un panorama politico italiano in continua evoluzione.

Fratelli d’Italia si conferma come il principale partito, con il 27,5% delle preferenze, registrando un aumento dello 0,5%. Alle sue spalle si posiziona il Partito Democratico, distanziato ma al di sopra della soglia “psicologica” del 20,5%, in crescita di uno e mezzo punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle scende al 16,1%, perdendo l’1,3% dei consensi. Inaspettatamente, Forza Italia supera la Lega con l’8,7% contro l’8% dei leghisti.

Altre formazioni politiche si collocano più distanti: l’Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva raggiungono entrambi il 3,3%, mentre Più Europa e Azione si attestano rispettivamente al 2,8% e al 2,5%. La nuova entrata politica di Michele Santoro, Pace Terra Dignità, e Italexit, entrambi registrano un gradimento dell’1,5%.

Passando al governo Meloni, il suo indice di gradimento è ora del 47%, in crescita di un punto rispetto al mese precedente ma in calo rispetto agli iniziali 51 punti. Anche il gradimento della premier Giorgia Meloni rimane alto (48%), ma in calo rispetto al 54% registrato a ottobre.

Infine, per quanto riguarda i leader di partito, il più popolare risulta essere Antonio Tajani con il 36% di gradimento, seguito da Giuseppe Conte con il 31% e da Elly Schlein con il 27%. Matteo Salvini si posiziona al 24%, mentre Maurizio Lupi di Noi Moderati raggiunge il 21%. Chiudono la classifica Carlo Calenda con il 17% di consensi e Matteo Renzi con il 15%. La politica italiana continua a mostrare una dinamica fluida, con cambiamenti significativi nelle preferenze e nel gradimento dei suoi attori principali.