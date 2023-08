Negli ultimi mesi, il nome di Sonia Bruganelli è stato spesso al centro del gossip. L’ormai ex moglie di Paolo Bonolis al momento è single, ma nelle scorse settimane erano iniziate a circolare delle voci su una possibile nuova relazione. La Bruganelli ha sempre smentito tutto, ma qualche giorno fa ha postato una foto su Instagram insieme a Pupo che ha scaldato i fan.

Sonia Bruganelli al ristorante con Pupo: i fan la criticano sui social

Sonia Bruganelli ha postato un selfie insieme a Pupo che li ritrae ad un tavolo da ristorante. La foto, ovviamente, non è passata inosservata e ha alzato sui social un vero e proprio poverone. In molti, infatti, hanno criticato la Bruganelli nei commenti, facendo riferimento alle note abitudini della vita sentimentale del cantante. Pupo, infatti, è notoriamente bigamo (vive con due compagne). “A me non piace un uomo che ha contemporaneamente una moglie e una compagna… e nemmeno loro che accettano il tutto per interesse” – scrive qualcuno nella sezione commenti.

I commenti su Pupo: “Stanno insieme per interesse?”

Il cantante italiano, apprezzatissimo per alcune sue canzoni senza tempo come ‘Gelato al Cioccolato‘ o ‘Su di noi‘, non è, invece, compreso da tutti quando si parla di vita sentimentale. Sotto lo stesso post Instagram della Bruganelli, in molti si sono lasciati andare a qualche critica di troppo verso il modo in cui Pupo ha deciso di vivere la propria vita sentimentale. “Ma stanno insieme per interesse tutte e due? Allora le stimo proprio… pensavo che una delle due almeno fosse innamorata persa. Buono a sapersi e chapeau alle signore!”