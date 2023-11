Sonia Bruganelli rompe il silenzio: cos'è successo tra lei e Antonino Spinalbese

Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio in merito agli incontri avuti con l’ex gieffino Antonino Spinalbese, con cui qualcuno ha ipotizzato che fosse in atto una liaison.

Sonia Bruganelli: il rapporto con Antonino

Sonia Bruganelli ha smentito di avere in atto qualcosa più che una semplice amicizia con Antonino Spinalbese, ma per la prima volta al programma Turchesando ha fatto chiarezza in merito al suo rapporto con l’hair stylist, noto al pubblico televisivo in quanto ex compagno di Belen Rodriguez.

“Lui mi piace come ragazzo, come persona. Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, anche quando si esce in gruppo, è molto gentile. È un bravissimo ragazzo, ma non smentiamo, perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, chi vivrà vedrà”, ha ammesso Sonia Bruganelli che, nei mesi scorsi, ha annunciato la sua separazione dallo storico marito, Paolo Bonolis. In tanti si chiedono se tra lei ed Antonino possa sbocciare un giorno qualcosa di più che una semplice amicizia ma, al momento, sulla questione non è dato sapere di più. “È diventato un carissimo amico, stiamo collaborando a livello lavorativo, ho incontrato lui e sua figlia Luna Marì, dolcissima”, ha aggiunto la conduttrice, che ha sempre cercato di proteggere la sua sfera privata.