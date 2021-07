Sonia Bruganelli travolta dagli insulti per il jet privato: “Cosa ve ne frega?!”

Sonia Bruganelli è stata travolta da una valanga d'insulti per un video girato a bordo del suo jet privato.

Sonia Bruganelli è finita nell’occhio del ciclone per il suo jet privato, a bordo del quale si è mostrata – tramite social – in compagnia di Gabriele Parpiglia.

Sonia Bruganelli: il jet privato

Ancora una volta Sonia Bruganelli è finita nell’occhio del ciclone per i suoi cosiddetti “sfoggi di lusso”.

La conduttrice, moglie di Paolo Bonolis, si è mostrata a bordo del suo jet privato in compagnia del giornalista Gabriele Parpiglia.

“Adesso non fare quello che non è mai stato su un aereo privato: puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi”, si sente dire a Sonia Bruganelli nel video da lei stessa condiviso via social. La frase ha creato indignazione tra il popolo della rete, che già in passato aveva attaccato la conduttrice per “l’ostentazione” con cui avrebbe mostrato alcuni dei suoi oggetti costosi (non ultimo proprio il jet privato).

In seguito alla polemica Sonia Bruganelli ha replicato personalmente tramite social, dove ha tuonato: “ Non me lo paga lo stato l’aereo privato. Non lo uso a spese dei cittadini, insomma se ci porto i miei amici e Gabriele Parapiglia si esalta ma che ve ne frega a voi “.

Sonia Bruganelli: la risposta alle polemiche

Più di una volta Sonia Bruganelli è stata attaccata dagli haters per i suoi “sfoggi di ricchezza”.

La moglie di Paolo Bonolis – che in alcuni casi è anche stata accusata di essere “raccomandata dal marito” – non le ha certo mandate a dire ai detrattori, e ha ammesso: “In sostanza, mi dicono ‘vai a lavorare’. Dà fastidio che sia quella che ha avuto la fortuna di sposare uno ricco. Paolo, nei commenti, passa per essere la mia vittima. E, non essendo io un personaggio pubblico, mi considerano solo ‘moglie di’ e danno per scontato che viva a suo carico.

Invece, ho una società di casting e produzioni tv, la Sdl2005: non solo lavoro io, ma do lavoro a trenta persone. Scovo i talenti che vanno nei programmi di Paolo e non di Paolo, produco format. Ho una laurea in scienze della Comunicazione. Stare con Paolo mi ha agevolata”, ha dichiarato.

Sonia Bruganelli: i figli

Insieme al celebre conduttore tv Sonia Bruganelli ha avuto tre figli: Adele, Silvia e Davide. In passato lei stessa ha confessato il dramma dovuto alla malattia di sua figlia Silvia.