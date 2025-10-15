Ivana Castorina ha fatto coming out al Grande Fratello e ha raccontato a Giulia e Grazia il suo percorso di transizione. Ecco le sue parole.

Grande Fratello, Ivana Castorina fa coming out: “Sono una donna trans”

Durante la notte Ivana Castorina si è lasciata andare a una lunga confessione nella casa del Grande Fratello. La 36enne ha raccontato a Grazia e Giulia di essere una donna trans, parlando loro di tutti i momenti difficili che ha dovuto affrontare nella sua vita e che, prima della transizione aveva una “vita molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione“.

Grande Fratello, Ivana Castorina: “Io sono quella che sono grazie alla mia mamma”

Nella casa del Grande Fratello, Ivana Castorina ha rivelato a Giulia e Grazie di essere una donna trans. Ivana ha raccontato che, durante la sua infanzia “mi mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie. I ragazzini aspettano i 18 anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i 18 anni per essere libera.” Ivana ha poi parlato di quando lo ha detto alla madre, che inizialmente è sembrata titubante, tanto che la 36enne le ha detto che se ne sarebbe andata. Sua madre però si è messa davanti alla porta: “magari è un momento, e se cambi idea?”, con Ivana che ha risposto: “io non cambierà mai idea perché tuo figlio non è mai esistito”. Sua madre l’ha così sostenuta in tutto il percorso di transizione: “Io sono qui grazie alla mia mamma.” Oggi Ivana è una donna felice e sposata.