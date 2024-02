Sonus Festival 2024: la programmazione dell'undicesima edizione

Il festival croato Sonus ha annunciato le date e la lineup per il suo ritorno alla suggestiva location di Zrce Beach, dal 18 al 22 agosto, per celebrare la sua undicesima edizione. Sonus, rinomato per la sua curatela all'avanguardia, che presenta una combinazione di giovani talenti emergenti, pion...

Il festival croato Sonus ha annunciato le date e la lineup per il suo ritorno alla suggestiva location di Zrce Beach, dal 18 al 22 agosto, per celebrare la sua undicesima edizione. Sonus, rinomato per la sua curatela all’avanguardia, che presenta una combinazione di giovani talenti emergenti, pionieri consolidati e talenti locali, esibendosi su palcoscenici caratterizzati dai rinomati sistemi audio di classe mondiale che contraddistinguono l’evento.

Lineup e Artisti

L’edizione di quest’anno promette di essere la più grande e migliore di sempre, con una lineup che spazia dalla techno all’house, includendo una varietà di artisti sia emergenti che affermati. Nomi come Adam Beyer, Ben Klock b2b Marcel Dettmann, Deborah De Luca, e molti altri, offriranno un’esperienza musicale eccezionale per gli appassionati del genere. Non solo dj set ma anche esibizioni live a Sonus Festival: dall’olandese Reinier Zonneveld a Stephan Bodzin, passando per i nostrani Boston 168.

Lifestyle e Attività

Oltre alla musica, l’area circostante offre una vasta gamma di attività per soddisfare ogni tipo di interesse. Dagli sport acquatici al kayak, dall’arrampicata su roccia al noleggio di quad, fino al bungee jumping, al windsurf e al kitesurf, ci sono opzioni per tutti i gusti. Inoltre, il vicino paese di Novalja offre una ricca cultura locale da esplorare, con numerosi ristoranti e un bellissimo porto, il tutto a soli 10 minuti di distanza dal festival.

La programmazione completa

Adam Beyer | Adriatique | AMÉMÉ | Andrea Oliva | Archie Hamilton | Ben Klock b2b Marcel Dettmann | Boston 168 live | Brina Knauss | Camelphat | Chelina Manuhutu | Chris Stussy | Clara Cuvé | Daria Kolosova | Dax J | Deborah De Luca | Dennis Cruz | DJ Holographic | Eli Brown | Ellen Allien | Enzo Siragusa | Fideles | Franky Rizardo | Héctor Oaks | I Hate Models | Indira Paganotto | John Summit | Joseph Capriati | Juliet Fox | Kevin de Vries | Kölsch | Layla Benitez | Lee Ann Roberts | Lilly Palmer | Loco Dice | Marco Carola | Mha iri | Miss Monique | Mochakk | NTO live | PAN-POT | Patrick Mason | Reinier Zonneveld live | Ricardo Villalobos | Richie Hawtin | Robert Hood | Sam Paganini | Sama’ Abdulhadi | Sara Landry | Seth Troxler | Silvie Loto | SPFDJ | Stephan Bodzin live | Sven Väth | UMEK | Vintage Culture