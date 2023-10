Sophie Codegoni: "Io rovinata dalla chirurgia"

Sophie Codegoni ha rotto il silenzio sugli interventi da lei subiti con la chirurgia plastica a E’ sempre cartabianca.

Sophie Codegoni: la chirurgia plastica

A sopresa l’influencer Sophie Codegoni, ex protagonista del GF Vip, è intervenuta a E’ sempre Cartabianca, dove ha parlato degli interventi di chirurgia plastica da lei sostenuti in passato, anche quando era giovanissima. “Con la chirurgia estetica mi sono distrutta”, ha esordito Sophie, che a seguire ha detto: “Io avevo un seno molto bello, ma non era perfetto come lo volevo io. Pensavo che la chirurgia mi potesse dare quella perfezione che non esiste”, e ancora: “Il mio canone era Bella Hadid.Scorrevo le foto sui social e alcune foto non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle, vivevo questa competizione con tutto quello che vedevo”. Sophie ha anche ammesso di essersi sottoposta a degli interventi per far ridurre le dimensioni delle sue labbra che, a suo dire, avrebbero raggiunto dimensioni spropositate.

Di recente l’influencer è finita al centro dell’attenzione generale per via della sua relazione con Alessandro Basciano che, secondo indiscrezioni, sarebbe giunta al termine. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più.