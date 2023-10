Sophie Codegoni mamma single, Valeria Pasciuti: "Celine sarà fiera di te"

Sophie Codegoni ha da poco annunciato la fine della sua relazione con Alessandro Basciano, padre di sua figlia Celine Blue, e sua madre, Valeria Pasciuti, ha voluto farle una dedica via social.

Sophie Codegoni: la dedica di Valeria Pasciuti

Sophie Codegoni sta affrontando il difficile periodo legato alla sua rottura da Alessandro Basciano e la loro figlia, Celine Blue, è rimasta a vivere insieme a lei. In queste ore la nonna della piccola Celine, Valeria Pasciuti, ha voluto fare una dedica a sua figlia a mezzo social, e ha scritto: “Sophie, l’amore per la tua Celine è immenso, ricorda sempre che sei una mamma speciale e Celine ne sarà così orgogliosa”.

A proposito della fine del suo rapporto con Alessandro Basciano e di come sua madre le sia stata accanto, Sophie ha invece ammesso: “È sempre stata dalla mia parte, ma quando ha visto che ci stavo male si è fatta indietro, dovevo capirlo da sola che lui era sbagliato”. Nelle scorse ore a Verissimo l’influencer ha confessato di aver subito i tradimenti da parte del suo fidanzato e in tanti, sui social, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Alessandro replicherà alle sue parole. Al momento sembra che le cose tra i due non siano finite nel migliore dei modi.