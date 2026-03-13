Home > Cronaca esteri > Sopravvissuta a Crans‑Montana, Eleonora Palmieri parla delle ferite e delle...

Sopravvissuta a Crans‑Montana, Eleonora Palmieri parla delle ferite e delle indagini

sopravvissuta a cransmontana eleonora palmieri parla delle ferite e delle indagini 1773428447

Eleonora Palmieri descrive il salvataggio, le ustioni alle mani e l'incertezza sul ritorno al lavoro mentre l'inchiesta sui responsabili si amplia

di Pubblicato il

La notte del 31 dicembre in un locale di Crans‑Montana ha segnato per sempre la vita di molte persone. Tra chi è sopravvissuto c’è Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria di Cattolica, che ha raccontato il proprio percorso di recupero e i ricordi vividi di quell’evento drammatico in cui sono morte 41 persone e sono rimaste ferite 115.

La sua testimonianza combina dettagli pratici e aspetti emotivi: dall’improvviso caos dentro il locale alla sensazione di trovarsi intrappolata, fino alle conseguenze fisiche e professionali che oggi rendono incerta la sua carriera. In questo articolo vengono ricostruiti il racconto della giovane, le informazioni sulle indagini in corso e le questioni di sicurezza emerse.

Il racconto della notte: confusione, fumo e la corsa verso l’uscita

Eleonora descrive un ingresso che in pochi istanti è diventato un inferno: era in fila con il fidanzato Filippo, ma la calca li ha separati e lei è stata spinta dentro al locale proprio quando è scoppiato il caos. Racconta di avere avvertito subito il pericolo, di non aver visto estintori né finestre apribili e di essersi sentita come un topo in gabbia. La scena che ricorda con maggiore nitidezza è la fiammata che ha investito il locale e le persone intorno, accompagnata dalle urla e dall’odore di bruciato; nonostante tutto, un intervento dai soccorritori e l’aiuto di chi era fuori le hanno salvato la vita.

Momenti di terrore e reazioni istintive

Durante quei istanti Eleonora è stata cosciente e ricorda che, nonostante la paura estrema, l’istinto ha prevalso. Ha avuto la sensazione che non ci sarebbe stata via d’uscita perché molte persone si erano incastrate sulle scale: la porta si apriva verso l’interno e la folla ha creato un blocco. Eppure, in modo quasi incredibile, è riuscita a essere estratta e a respirare di nuovo all’aperto: i primi respiri fuori dal locale le hanno permesso di realizzare di essere ancora viva e di essere trasportata immediatamente in ospedale.

Ferite, carriera e prospettive mediche

Le ustioni hanno lasciato segni evidenti: Eleonora mostra le mani ancora coperte, con la destra fasciata e parti della pelle nella zona superiore della mano che sono state gravemente danneggiate dal calore. Il danno è particolarmente significativo per una professione come la sua: era infatti in fase di specializzazione con l’obiettivo di diventare chirurgo veterinario. I medici sono cautamente ottimisti e ipotizzano che potrebbe servire fino a due anni per un possibile ritorno al lavoro, ma precisano che solo gli esami e l’evoluzione clinica determineranno i tempi reali.

Impatti pratici e psicologici

Oltre alle cicatrici fisiche, Eleonora sottolinea la trasformazione interiore: vedere il mondo con occhi diversi dopo l’accaduto, la difficoltà a tornare a una quotidianità che prima sembrava scontata e la necessità di ricostruire progressivamente fiducia e routine. In parallelo, la gestione della terapia e dei percorsi riabilitativi condiziona le scelte professionali e personali, alimentando incertezze sul completamento della specializzazione e sui tempi per riprendere l’attività chirurgica.

Le indagini si allargano: il ruolo delle autorità locali

Parallelamente alla ricostruzione delle dinamiche della tragedia, la magistratura ha avviato accertamenti che coinvolgono la governance del territorio: la Procura del Vallese ha esteso l’inchiesta a figure apicali del comune di Crans‑Montana. Tra i nomi iscritti nel registro degli indagati figura il sindaco Nicolas Féraud, con accuse che comprendono incendio doloso colposo, omicidio colposo, lesioni personali gravi colpose e violazioni degli obblighi di protezione contro gli incendi e gli eventi naturali. L’estensione delle indagini parte da un’azione iniziata dalla Procura lo scorso 5 marzo.

Altri indagati e motivazioni

Oltre al primo cittadino, sono coinvolte altre quattro persone che hanno avuto deleghe o responsabilità nei controlli: Kévin Barras, Pierre Albéric Clivaz, Rudy Tissières e Baptiste Cotter. L’accusa trae origine anche da una denuncia presentata a fine gennaio da avvocati che rappresentano una vittima con gravi ustioni e i suoi genitori, e punta a chiarire l’eventuale responsabilità amministrativa e penale nella prevenzione e nella gestione della sicurezza pubblica.

Verso il futuro: ricostruire dopo la tragedia

La vicenda mette in luce questioni di prevenzione, progettazione degli spazi e controllo degli eventi che ora saranno al centro del dibattito giudiziario e pubblico. Per chi è sopravvissuto, come Eleonora, il percorso di ricostruzione passa per terapie, sostegno psicologico e decisioni professionali difficili. La comunità è chiamata anche a riflettere su come rendere più efficaci le norme di sicurezza e su come accompagnare le vittime nel lungo processo di recupero.

In conclusione, il racconto di Eleonora unisce il dolore personale alla necessità di responsabilità istituzionali: le ferite visibili e invisibili ricordano che, oltre ai numeri della tragedia, ci sono storie individuali che richiedono risposte concrete e tempi realistici per guarire.