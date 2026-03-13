Sopravvissuta a Crans‑Montana, Eleonora Palmieri parla delle ferite e delle indagini

La notte del 31 dicembre in un locale di Crans‑Montana ha segnato per sempre la vita di molte persone. Tra chi è sopravvissuto c’è Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria di Cattolica, che ha raccontato il proprio percorso di recupero e i ricordi vividi di quell’evento drammatico in cui sono morte 41 persone e sono rimaste ferite 115.

La sua testimonianza combina dettagli pratici e aspetti emotivi: dall’improvviso caos dentro il locale alla sensazione di trovarsi intrappolata, fino alle conseguenze fisiche e professionali che oggi rendono incerta la sua carriera. In questo articolo vengono ricostruiti il racconto della giovane, le informazioni sulle indagini in corso e le questioni di sicurezza emerse.

Il racconto della notte: confusione, fumo e la corsa verso l’uscita

Eleonora descrive un ingresso che in pochi istanti è diventato un inferno: era in fila con il fidanzato Filippo, ma la calca li ha separati e lei è stata spinta dentro al locale proprio quando è scoppiato il caos. Racconta di avere avvertito subito il pericolo, di non aver visto estintori né finestre apribili e di essersi sentita come un topo in gabbia. La scena che ricorda con maggiore nitidezza è la fiammata che ha investito il locale e le persone intorno, accompagnata dalle urla e dall’odore di bruciato; nonostante tutto, un intervento dai soccorritori e l’aiuto di chi era fuori le hanno salvato la vita.

Momenti di terrore e reazioni istintive

Durante quei istanti Eleonora è stata cosciente e ricorda che, nonostante la paura estrema, l’istinto ha prevalso. Ha avuto la sensazione che non ci sarebbe stata via d’uscita perché molte persone si erano incastrate sulle scale: la porta si apriva verso l’interno e la folla ha creato un blocco. Eppure, in modo quasi incredibile, è riuscita a essere estratta e a respirare di nuovo all’aperto: i primi respiri fuori dal locale le hanno permesso di realizzare di essere ancora viva e di essere trasportata immediatamente in ospedale.

Ferite, carriera e prospettive mediche

Le ustioni hanno lasciato segni evidenti: Eleonora mostra le mani ancora coperte, con la destra fasciata e parti della pelle nella zona superiore della mano che sono state gravemente danneggiate dal calore. Il danno è particolarmente significativo per una professione come la sua: era infatti in fase di specializzazione con l’obiettivo di diventare chirurgo veterinario. I medici sono cautamente ottimisti e ipotizzano che potrebbe servire fino a due anni per un possibile ritorno al lavoro, ma precisano che solo gli esami e l’evoluzione clinica determineranno i tempi reali.

Impatti pratici e psicologici

Oltre alle cicatrici fisiche, Eleonora sottolinea la trasformazione interiore: vedere il mondo con occhi diversi dopo l’accaduto, la difficoltà a tornare a una quotidianità che prima sembrava scontata e la necessità di ricostruire progressivamente fiducia e routine. In parallelo, la gestione della terapia e dei percorsi riabilitativi condiziona le scelte professionali e personali, alimentando incertezze sul completamento della specializzazione e sui tempi per riprendere l’attività chirurgica.

Le indagini si allargano: il ruolo delle autorità locali

Parallelamente alla ricostruzione delle dinamiche della tragedia, la magistratura ha avviato accertamenti che coinvolgono la governance del territorio: la Procura del Vallese ha esteso l’inchiesta a figure apicali del comune di Crans‑Montana. Tra i nomi iscritti nel registro degli indagati figura il sindaco Nicolas Féraud, con accuse che comprendono incendio doloso colposo, omicidio colposo, lesioni personali gravi colpose e violazioni degli obblighi di protezione contro gli incendi e gli eventi naturali. L’estensione delle indagini parte da un’azione iniziata dalla Procura lo scorso 5 marzo.

Altri indagati e motivazioni

Oltre al primo cittadino, sono coinvolte altre quattro persone che hanno avuto deleghe o responsabilità nei controlli: Kévin Barras, Pierre Albéric Clivaz, Rudy Tissières e Baptiste Cotter. L’accusa trae origine anche da una denuncia presentata a fine gennaio da avvocati che rappresentano una vittima con gravi ustioni e i suoi genitori, e punta a chiarire l’eventuale responsabilità amministrativa e penale nella prevenzione e nella gestione della sicurezza pubblica.

Verso il futuro: ricostruire dopo la tragedia

La vicenda mette in luce questioni di prevenzione, progettazione degli spazi e controllo degli eventi che ora saranno al centro del dibattito giudiziario e pubblico. Per chi è sopravvissuto, come Eleonora, il percorso di ricostruzione passa per terapie, sostegno psicologico e decisioni professionali difficili. La comunità è chiamata anche a riflettere su come rendere più efficaci le norme di sicurezza e su come accompagnare le vittime nel lungo processo di recupero.

In conclusione, il racconto di Eleonora unisce il dolore personale alla necessità di responsabilità istituzionali: le ferite visibili e invisibili ricordano che, oltre ai numeri della tragedia, ci sono storie individuali che richiedono risposte concrete e tempi realistici per guarire.