Una storia davvero strappalacrime. Un uomo che nel 2001 era riuscito a scampare per miracolo agli attentati dell’11 settembre ha perso la vita nelle scorse ore rendendosi protagonista di un gesto davvero eroico con il quale è riuscito a salvare la vita ad un gruppo di bambini che stava per annegare.

Sopravvissutto all’11 settembre annega per salvare dei bambini

Il suo nome era Luke Laidley e aveva soltanto 43 anni. In base alla ricostruzione del media ABC 7 Chicago lo scorso 4 luglio, il giorno dell’indipendenza, si trovava a bordo della sua imbarcazione dei prezzi di Elder Beach, sul lago Michigan, insieme ad alcuni bambini. All’improvviso il gommone si è ribaltato e Laidley si è così tuffato nell’acqua senza pensarci due volte per mettere in salvo i ragazzini che erano a bordo e che stavano facendo molta fatica a nuotare.

Stando alla ricostruzione della tragedia, pare che l’uomo abbia passato almeno un minuto sott’acqua, per poi riapparire a galla con i bambini riuscendo così a portarli in salvo. Riportato a bordo rapidamente da un gruppo di altre persone sul posto è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare, prima di essere trasportato d’urgenza al vicino ospedale di Evanstone. Laidley è arrivato al nosocomio già in condizioni molto gravi ed è purtroppo stato dichiarato morto poco dopo essere arrivato.

Il passato della vittima: l’uomo aveva lavorato in una delle due Torri Gemelle di New York

Laidley lascia una moglie e tre figli di 7, 5 e 3 anni. Definito da chi lo conosceva come un “padre modello”, aveva ottenuto il suo primo lavoro in ambito finanziario presso la nota società Morgan Stanley, con sede in una delle due Torri Gemelle di New York. L’attentato terrorista avvenne proprio in occasione del suo secondo giorno di lavoro: Laidley, che al momento degli attacchi si trovava al 67° piano del palazzo, venne evacuato e fu dunque uno dei fortunati in grado di uscire dalla struttura prima che crollasse su sé stessa.