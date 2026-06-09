Due sorelle di 16 e 12 anni sono scomparse da una comunità educativa in Abruzzo dove si trovavano in affidamento. L’allontanamento ha immediatamente fatto scattare le ricerche da parte delle forze dell’ordine, mentre si cerca di ricostruire con precisione le ultime ore prima della loro sparizione.

Sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità in Abruzzo: l’appello del papà

Due sorelle originarie di Minturno, nel Lazio, Alisya Di Giacinto di 16 anni e Sarah Di Giacinto di 12, risultano irreperibili dopo essersi allontanate da una comunità educativa situata a Civitella Alfedena, in Abruzzo, dove erano ospitate a seguito di una complessa vicenda familiare e giudiziaria legata ai genitori. Il personale della struttura protetta, accortosi dell’assenza delle minori, ha immediatamente allertato i Carabinieri.

Le ragazze non sono state più rintracciate, facendo scattare l’allarme scomparsa.

Il padre, Stefano Di Giacinto, residente a Minturno, si è recato subito sul posto, incontrando gli operatori della comunità prima di raggiungere la caserma dei Carabinieri di Villetta Barrea per formalizzare la denuncia. Successivamente, rientrato in città, ha presentato un’ulteriore denuncia contro ignoti per sottrazione di minore.

Nelle stesse ore ha diffuso anche un appello pubblico attraverso i social, indicando che la scomparsa sarebbe avvenuta tra la notte di sabato e domenica, invitando chiunque avesse informazioni a contattare il 112 e segnalando come possibili aree di avvistamento le zone di Minturno, Scauri e Fondi.

“Annuncio importante. Nella notte tra sabato e domenica le mie figlie Alisya e Sarah sono scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena AQ dove si trovavano e fino ad ora ancora non si hanno notizie e non sono state trovate. Chiunque le vede è pregato di chiamare il 112 e le forze dell’ordine. Potrebbero anche essere nella nostra zona Minturno Scauri Fondi. Vi preghiamo di aiutarci a ritrovarle. Le forze dell’ordine sono già al lavoro anche con il gruppo cinofili. Grazie”

Sorelle minorenni scomparse: la revoca della potestà alla madre tra gli elementi al vaglio degli investigatori

Stando alle indiscrezioni del Tgr Abruzzo, la vicenda si inserirebbe in un contesto già delicato: pochi giorni prima della scomparsa, il Tribunale di Cassino pare abbia disposto la revoca della responsabilità genitoriale nei confronti della madre, anch’essa residente a Minturno. Le forze dell’ordine, sia in Abruzzo sia nel territorio pontino, stanno valutando diverse ipotesi investigative e hanno avviato ricerche mirate nei luoghi ritenuti potenzialmente utili per il ritrovamento delle due minorenni.

Parallelamente alle attività operative, continua la diffusione di appelli per favorire il ritrovamento delle due minorenni. Le operazioni di ricerca coinvolgono anche unità specializzate, compresi i cinofili, mentre si tenta di ricostruire gli ultimi spostamenti e possibili contatti. L’attenzione degli investigatori resta alta, con controlli estesi nelle aree indicate e nelle possibili direttrici di allontanamento.