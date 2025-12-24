Natale al Policlinico Umberto I: i poliziotti portano magia e sorrisi ai bambini del reparto oncologico pediatrico, calandosi dai tetti e distribuendo giochi.

Solidarietà e vicinanza in tutta Roma: l’iniziativa non si è fermata al Policlinico Umberto I

L’iniziativa della Polizia di Stato non si è fermata al Policlinico Umberto I.

Nei reparti degli ospedali San Giovanni Addolorata e Regina Elena, gli agenti della Polizia Postale hanno consegnato prodotti di bellezza ai pazienti, mentre alla comunità di Sant’Egidio sono arrivati sacchi pieni di dolci e tanti sorrisi. Queste azioni dimostrano che il Natale, per la Polizia di Stato, è anche un momento di solidarietà e presenza concreta: un modo per essere vicini a chi ha più bisogno, portando sostegno e calore umano accanto alla sicurezza.

Increduli ed emozionati: la toccante sorpresa di Natale dei poliziotti per i piccoli pazienti dell’Umberto I

Anche quest’anno la Polizia di Stato ha trasformato il periodo natalizio in un’occasione di gioia per i piccoli pazienti degli ospedali di Roma. Al Policlinico Umberto I, i bambini del Reparto Oncologico Pediatrico hanno assistito a uno spettacolo sorprendente: Babbo Natale è arrivato dall’alto! I poliziotti del N.O.C.S., assicurati con imbragature e pieni di entusiasmo, si sono calati dal tetto dell’ospedale, regalando stupore e sorrisi.

Tra risate e applausi, hanno poi percorso le corsie distribuendo giochi, colori e abbracci, portando un momento di leggerezza e speranza a chi sta affrontando giorni difficili.