Momenti di pura follia e terrone nella notte dell’8 aprile in un piccolo comune delle Asturie: un uomo di 46 anni ha prima decapitato il padre e si è messo a giocare a calcio per strada con la testa del genitore, successivamente ha aggredito diversi passanti.

Spagna, 46enne uccide il padre e gioca a calcio con la sua testa

Nella località spagnola di Soto de Ribera, un piccolo comune delle Asturie, un 46enne ha ucciso il padre decapitandolo con l’ascia e poi si è messo a giocare a calcio per strada con la testa del genitore, un 71enne residente nella zona di El Picon. Completamente nudo, ha poi aggredito alcuni passanti in strada e si è avventato anche contro gli agenti intervenuti. Non sono ancora noti i possibili moventi dell’omicidio. Il 46enne non ha precedenti, adesso si indaga per scoprire se in passato siano stati segnalati episodi relativi a problemi psichiatrici a suo carico. L’uomo è stato arrestato ed è detenuto in un reparto psichiatrico di un ospedale di Oviedo.

Il racconto dei passanti

“Si è messo di fronte a me e mi ha lanciato la testa” ha raccontato una testimone, confessando di temere che l’uomo la inseguisse: “Che spavento” ha aggiunto la donna. I passanti raccontato che l’uomo, con il torso nudo e completamente ricoperto di sangue, si è poi scagliato su alcuni veicoli, seminando il panico sull’autostrada N-630, a una decina di chilometri da Oviedo.

