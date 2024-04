Stando al filmato condiviso in rete, un agente di polizia in Ohio ha sparato ad un ragazzo afroamericano di 15 anni che impugnava una pistola che è però risultata essere finta.

Un nuovo caso negli Stati Uniti, più precisamente in Ohio, ha come protagonista le forze di polizia. Stando ad un video condiviso online e registrato dalla bodycam di uno dei due agenti, un poliziotto ha aperto il fuoco verso un 15enne afroamericano che impugnava una pistola che, però, è risultata essere finta.

Una pistola falsa

Il video incriminato mostra un agente di polizia di Akron in Ohio mentre scende dalla volante e spara ad un ragazzo afroamericano di 15 anni ferendolo al polso. Il giovane dopo aver urlato per il dolore, ripete più volte che l’arma che impugna è falsa e, in seguito, si distende a terra come richiesto dagli agenti presenti.

Le parole del giovane, il cui nome è già stato rivelato pubblico, si sono rivelate poi vere, come confermato anche dagli investigatori. Al momento l’agente che ha sparato il colpo, Ryan Vayda Westlake, è in stato di congedo per l’intera durata delle indagini. Nel frattempo l’avvocato del ragazzo si è già fatto sentire, chiedendo giustizia per quanto avvenuto.

L’incidente è avvenuto il primo aprile ma solo di recente è stato condiviso il filmato registrato dalla bodycam dell’agente. Al momento non ci sono altri dettagli in merito alla vicenda.