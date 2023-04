Spagna, ha un infarto: morto annegato in una pozzanghera

Una sorta di “Darwin Awards” macabro, con l’elenco delle morti più assurde a cui ha dovuto assistere ed alle quali ha dovuto mettere suggello forense, come in Spagna ad esempio, dove un uomo ha avuto un infarto: è morto annegato in una pozzanghera. Da quanto si apprende l’uomo ha perso conoscenza dopo un evento cardiaco lieve ma è caduto dove non doveva, vale a dire a faccia in giù in poche centimetri d’acqua ma sufficienti a mandarlo in anossia per i canonici tre minuti oltre i quali non c’è ritorno.

Morto annegato in una pozzanghera

E a fonte è un medico legale spagnolo, che ha raccontato il caso più strano a cui ha assistito: “Un uomo che ha avuto un piccolo infarto, ha perso conoscenza ed è caduto in una pozzanghera. È annegato”. Il medico, una donna, ha anche spiegato ai media altri episodi, quali? Quello ad esempio per cui le autopsie dei bambini erano la parte peggiore del suo lavoro.

Un podcast macabro ma di gran successo

E ancora, che la causa più comune di omicidio nel suo paese sono i proietti e le coltellate. I follower del podcast Mas, un po’ macabramente affascinati, hanno gradito l’intervista. Dal canto suo il medico legale, rande appassionato anch’egli di criminologia, ha parlato apertamente dei particolari del lavoro che stava svolgendo.