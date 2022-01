Spagna, incendio in una casa di riposo a Moncada: 6 morti e 15 ricoverati in ospedale

In una casa di riposo a Moncada, in Spagna, è scoppiato un incendio. Il bilancio è di 6 morti e 15 persone ricoverate in ospedale.

Spagna, incendio in una casa di riposo a Moncada: 6 morti

In una casa di riposo a Moncada, in Spagna, è scoppiato un terribile incendio. La causa scatenante potrebbe essere stato un cortocircuito, avvenuto durante la notte. Nel rogo hanno perso la vita sei persone. A riferirlo il presidente della regione di Valencia, dove si trova la struttura che è stata colpita dalle fiamme.

Spagna, incendio in una casa di riposo a Moncada: 15 persone ricoverate

L’incendio è scoppiato improvvisamente durante la notte, in una casa di riposo.

Probabilmente a scatenarlo è stato un cortocircuito. Il bilancio al momento è di sei vittime. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Efe, è salito anche il bilancio delle persone trasportate in ospedale e ricoverate, che ora sono 15.

Spagna, incendio in una casa di riposo a Moncada: le parole del premier

“Sto seguendo le tragiche notizie che arrivano da Moncada. Le mie condoglianze alle famiglie delle persone scomparse” ha scritto il premier spagnolo, Pedro Sánchez, sul suo profilo Twitter.

Sull’accaduto sta indagando la Guardia Civile spagnola, per riuscire a capire cosa è accaduto.