Un tribunale spagnolo ha condannato una ragazza a 6 mesi di carcere per aver palpeggiato un uomo in discoteca.

Un tribunale spagnolo ha condannato una ragazza a sei mesi di carcere per aver palpeggiato un uomo in discoteca. I fatti sono accaduti lo scorso febbraio.

Spagna, palpeggia uomo in discoteca: condannata a 6 mesi di carcere

Il tribunale di Navarra, in Spagna, ha condannato a sei mesi di carcere una ragazza di 23 anni residente a Pamplona per un reato di violenza sessuale. La giovane aveva palpeggiato un uomo in una discoteca sulla pista Labbri. Come è stato riportato da Il Messaggero, i fatti sono accaduti lo scorso febbraio, quando il giovane si trovava nei locali e improvvisamente la ragazza si è avvicinata a lui per palpeggiarlo.

Spagna, palpeggia uomo in discoteca: la condanna

Alla donna, oltre ai 18 mesi di interdizione, vengono comminati due anni di libertà vigilata e il pagamento di 300 euro alla giovane vittima come risarcimento del danno morale. Per ottenere l’adempimento è stata applicata all’imputata l’attenuante della tossicodipendenza, avendo agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In Spagna la legge sulla garanzia della libertà sessuale si basa sul fatto che tutti i comportamenti sessuali in cui non vi è consenso sono considerati aggressioni sessuali. La legge è conosciuta come “sì significa sì”.