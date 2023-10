Un finale tragico quello relativo alla scomparsa di Alvaro Prieto, giovane calciatore del Cordoba. Il ragazzo era sparito da Siviglia giovedì mattina ed è stato ritrovato morto questa mattina dalla polizia.

La scomparsa e il ritrovamento di Alvaro Prieto

Il 18enne era scomparso giovedì, quando era stato visto per l’ultima volta, ripreso dalla telecamere di sicurezza, nella stazione di Siviglia. Stando alle prime indagini, Prieto avrebbe trascorso la notte con un amico in discoteca e avrebbe deciso di prendere la mattina il treno per tornare a Cordoba.

Il ragazzo avrebbe inviato un messaggio alla madre per dirle che la batteria del suo cellulare era scarica. A causa di questo non avrebbe potuto mostrare il biglietto digitale al controllore, che lo avrebbe invitato a scendere dal treno. Stando alle riprese delle telecamere a circuito chiuso, Prieto avrebbe poi tentato senza successo di salire su un altro treno prima di lasciare la stazione.

Di lui poi non si è più saputo nulla fino al drammatico ritrovamento di questa mattina, quando il suo cadavere è stato ritrovato tra due vagoni in marcia con ancora indosso gli stessi vestiti di giovedì.

Restano da chiarire le dinamiche della tragedia.

Il lutto

Il ritrovamento di Alvaro Prieto ha sconvolto molte persone e al dolore si è unita la squadra di cui il giovane faceva parte. Scrive il Cordoba su X: “Siamo spiacenti di annunciare che il nostro giovane giocatore Alvaro Prieto è stato alla fine trovato morto. Riposa in pace.”