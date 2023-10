Due genitori sono stati arrestati a Madrid. Un padre ha abusato della figlia neonata per poi mettere in rete i filmati e offrire la propria bambina ad altri pedofili.

Spagna, violenta la figlia neonata e la offre ad altre persone: genitori arrestati

Una storia piena di orrore arriva direttamente da Madrid. Un padre ha abusato della figlia neonata per poi mettere in rete i filmati e offrire la propria bimba ad altri pedofili. La Policia Nacional ha fatto scattare le manette al 25enne accusato di violenza sessuale ai danni della neonata e di aver diffuso materiale pedopornografico su internet. Quest’ultimo è un capo di imputazione contestato anche alla madre della bambina, che non è ancora finita in carcere ma risulta incriminata. L’uomo aveva precedenti penali per atti simili nei confronti di altri minorenni.

Spagna, violenta la figlia neonata e la offre ad altre persone: le indagini

La polizia ha individuato il 25enne che condivideva immagini di abusi sessuali su minori sui social network. Era un personaggio già noto alle forze dell’ordine e le indagini hanno portato a scoprire che era diventato padre, scatenando il sospetto che anche la neonata fosse vittima delle violenze. Gli agenti hanno subito effettuato un blitz nella casa di Madrid in cui l’uomo viveva con moglie e figlia. La perquisizione ha rivelato che l’uomo deteneva, scaricava e condivideva materiale pedopornografico. Viste le pessime condizioni igieniche dell’appartamento, i servizi sociali hanno tolto ai genitori la custodia della neonata. Dopo aver analizzato il materiale sequestrato, hanno scoperto che il 25enne aveva abusato della piccola e l’aveva offerta ad altri pedofili in cambio di denaro.