Un ragazzo di 21 anni si è suicidato dopo aver sparato al petto alla sua fidanzata di 18 anni. La giovane è in gravi condizioni.

Un ragazzo di 21 anni si è suicidato dopo aver cercato di uccidere la compagna di 18 anni, mamma di una bimba piccolissima, in un appartamento di Cassano delle Murge, in provincia di Bari.

La giovane è in gravi condizioni, sta lottando tra la vita e la morte al Policlinico di Bari.

Spara al petto alla fidanzata 18enne e poi si uccide: la giovane è gravissima

Terribile tentativo di omicidio-suicidio nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 novembre in provincia di Bari. Un ragazzo di 21 anni ha cercato di uccidere la fidanzata di 18 anni in un appartamento di Cassano delle Murge, poi si è suicidato.

La ragazza, 18enne di origine marocchina, sarebbe stata raggiunta al petto da due colpi di arma da fuoco. Al momento si trova ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari. Secondo quanto appreso, era stata portata in ambulanza all’ospedale iulli nella vicina Acquaviva delle Fonti, poi è stata trasferita a Bari per l’estrazione dei proiettili. La giovane ha superato la notte, ma le sue condizioni sono gravi.

La dinamica del tentato omicidio

L’aggressore, di origini albanesi, si è suicidato con la stessa arma. Secondo quanto ricostruito, la tragedia è avvenuta nella casa in cui la coppia viveva. I due avevano anche una bambina molto piccola, che al momento della tragedia era dai nonni materni. Ancora da chiarire il motivo del gesto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Altamura con il coordinamento della procura di Bari. I vicini di casa, che hanno sentito le urla e gli spari, hanno chiamato i soccorsi.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la ragazza abbia aperto la porta della casa all’uomo, che le ha sparato. Gli investigatori hanno ascoltato familiari e amici.