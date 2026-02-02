A Paduli, in provincia di Benevento, una guardia giurata ha sparato alla moglie ferendola gravemente all’interno della loro abitazione. La donna, 30 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Pio, dove è ricoverata in condizioni critiche.

Brutale aggressione in casa a Paduli: guardia giurata spara alla moglie

Come riportato da Rai News, una donna di 30 anni è stata ferita gravemente a colpi di fucile all’interno della propria abitazione a Paduli, in contrada Femina Arsa, nel beneventano.

I soccorsi del 118 l’hanno trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento, dove è ricoverata in gravissime condizioni. L’aggressione è avvenuta intorno a mezzogiorno e ha subito destato l’intervento dei Carabinieri della compagnia di Benevento.

Spara alla moglie in casa, guardia giurata arrestata: indagini in corso

L’autore del gesto, un uomo di 38 anni impiegato come guardia giurata, sarebbe stato fermato nei pressi dell’abitazione dai militari senza opporre resistenza. Attualmente è in stato di arresto mentre le autorità stanno conducendo accertamenti sul fucile utilizzato e sulle motivazioni che hanno portato al tentato omicidio.

Sono in corso accertamenti approfonditi sull’arma utilizzata e sulla dinamica esatta dei fatti, mentre gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze per capire cosa abbia scatenato la furia dell’aggressore e se ci fossero tensioni o segnali premonitori nella coppia prima dell’episodio.