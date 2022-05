Sparatoria al Mississippi Mudbug Festival: 1 morto e 5 feriti

Terribile sparatoria al Mississippi Mudbug Festival. Il bilancio è di un morto e di cinque feriti. Due persone sono state fermate.

Una persona ha perso la vita e altre cinque sono state ferite a causa di una sparatoria avvenuta al Mississippi Mudbug Festival. Si tratta della seconda sparatoria nella zona in pochi giorni.

Una persona ha perso la vita mentre altre cinque sono rimaste ferite in una terribile sparatoria avvenuta al Mississippi Mudbug Festival, presso la fiera statale di Jackson. Il fatto è accaduto sabato 30 aprile, come ha riportato lo sceriffo della contea di Hinds, Tyree Jones. Due persone sono state arrestate sul luogo in cui è avvenuta la sparatoria, che è stato subito “messo al sicuro“, come confermato dallo sceriffo Jones. “Si ritiene che diversi tiratori siano coinvolti e l’indagine viene condotta come una situazione di sparatutto attivo” ha dichiarato lo sceriffo.

La seconda sparatoria nella zona

Il Mississippi Bureau of Investigation si sta occupando delle indagini. Diverse persone sono state trasportate negli ospedali locali. “Altre vittime sembrano essere stabili in questo momento e non sembrano essere direttamente coinvolte nella sparatoria o nelle circostanze che hanno portato alla sparatoria” ha spiegato lo sceriffo. Il Mississippi Mudbug Festival prevedeva band dal vivo, giostre di carnevale e cibo. Si tratta della seconda sparatoria avvenuta nella zona in pochi giorni.

Il 32enne Jeremy Renolds, che è stato trovato morto, si era barricato in un negozio dopo aver ucciso tre persone in un albergo ed essersi dato alla fuga su un’auto di cui ha ucciso il conducente.