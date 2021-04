Sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bambini tra le vittime

Cinque persone sono morte in una sparatoria avvenuta a Rock Hill nello stato della South Carolina. Il killer sarebbe un ex giocatore di football.

Tragedia a Rock Hill, nello stato della South Carolina, dove cinque persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un’abitazione privata nella notte tra il 7 e l’8 aprile. A perdere la vita sono stati il dotto Robert Lesslie e la moglie Barbara assieme ai nipoti di 5 e 9 anni, oltre a un altro uomo che stava svolgendo dei lavori all’interno della loro casa.

A sterminare la famiglia sarebbe stato l’ex giocatore di football Phillip Adams, successivamente suicidatosi nella giornata di giovedì.

Sadly 5 people have died as a result of the shooting. Dr. Robert Lesslie & his wife, Barbara Lesslie were both found in the home & died as a result of gunshot wounds, as well as their 2 grandchildren. James Lewis of Gastonia, was working at the home & died from gunshot wounds

