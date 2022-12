Due persone sono morte e almeno quattro sono rimaste ferite a causa degli spari in centro a Parigi.

Due persone sono morte e almeno quattro persone sono rimaste ferite da diversi colpi di arma da fuoco esplosi in pieno centro a Parigi. La polizia ha dichiarato che un uomo di circa 60 anni è stato fermato.

Secondo alcune fonti citate dalla stampa francese, i colpi sarebbero stati sparati in centro a Parigi, poco prima di mezzogiorno, causando vari feriti. I fatti si sono consumati in Rue d’Enghien, nel decimo arrondissement di Parigi. L’uomo fermato “potrebbe avere una sessantina d’anni“. “Sette, otto, spari in strada, è stato il panico totale. Siamo rimasti chiusi all’interno” ha raccontato una negoziante della zona, citata dalla France Presse.

Le persone presenti sul luogo sono in stato di choc.