Ventiseienne sparisce mentre guidava verso casa del fidanzato per Capodanno: dopo ore di ricerche viene ritrovata morta in un fosso.

Un tragico incidente ha coinvolto una giovane di 26 anni nel Ferrarese. La ragazza, che si stava recando dal fidanzato per passare il Capodanno insieme, è sparita per molte ore dopo la partenza, facendo preoccupare la famiglia che ha fatto partire le ricerche. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente che l’hanno vista coinvolta, ma il ritrovamento della giovane e della sua vettura è avvenuto quando per lei era ormai troppo tardi.

Auto nel canale, muore ragazza di 26 anni in un incidente

A segnalare la sua scomparsa è stato il fidanzato che, non vedendola arrivare, si è preoccupato e ha avvertito i genitori e i soccorsi. Martina Miani, ventisei anni, era partita da casa, nel modenese, per raggiungere il ragazzo a Massa Fiscaglia, in provincia di Ferrara, e passare insieme a lui il Capodanno. Dopo la partenza, però, non c’è più stata traccia di lei per molte ore. L’ipotesi è che la giovane abbia perso il controllo della propria auto poco dopo le 17.20: pochi minuti prima, infatti, la vettura era stata vista all’altezza del casello A13. Nell’incidente Martina avrebbe sfondato il guard rail e sarebbe finita, insieme alla vettura in cui è rimasta intrappolato, in un fosso. Per lei non c’è stato nulla da fare e quando è stata ritrovata, intorno alle 22.40, era già morta.

Martina è morta mentre andava dal fidanzato per Capodanno

Martina Miani, ventiseienne di Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, si stava recando a casa del fidanzato con cui avrebbe dovuto passare il Capodanno. Non vedendola arrivare, il giovane ha avvisato i genitori e fatto iniziare le ricerche: il passaggio dell’auto era stato registrato al casello autostradale dell’A13 alle 17.12, poi più nulla. Si ipotizza che l’incidente sia avvenuto poco dopo, tra le 17.20 e le 17.30, quando Martina avrebbe perso il controllo dell’auto, sfondando un guard rail e finendo in un fosso, dove il suo corpo è stato ritrovato intrappolato nella vettura intorno alle 22.40.

