L’episodio del colpo di pistola esploso accidentalmente alla festa di capodanno organizzata negli edifici della Pro Loco di Rosazza è diventato immediatamente un caso mediatico, ma in poche ore rischia di trasformarsi anche in un caso politico. La pistola apparteneva al deputato di FdI Emanuele Pozzolo e il proiettile ha colpito il genero di un uomo della scorta di Andrea Delmastro, anche lui presente alla festa.

Sparo alla festa di Capodanno, le polemiche dell’opposizione

Uno dei primi leader di opposizione a parlare dell’accaduto è stato il segretario del Pd Elly Schlein. “Questi incapaci sono un pericolo per la sicurezza di quelli che hanno intorno, figurarsi per quella nazionale” – ha tuonato Schlein, che poi chiede un intervento da parte di Giorgia Meloni in persona – “Giorgia Meloni chiarisca subito quali provvedimenti intende prendere nei confronti del deputato Pozzolo di Fratelli d’Italia che va alle feste con la pistola carica in tasca, che finisce per ferire una persona”. Anche il Movimento 5 Stelle commenta il triste episodio di Rosazza: “Ci mancava pure il parlamentare pistolero. Si faccia subito chiarezza su quanto accaduto e sul ferimento di una persona con un colpo partito dalla pistola di un deputato di FdI”. Matteo Renzi, invece, sceglie la via dell’ironia: “Mentre gli italiani giocano a Risiko il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia spara”, scrive sui social il leader di Iv, che poi si chiede “che ci fanno gli agenti della scorta al cenone? E i parenti degli agenti della scorta? E soprattutto: ma perché portare le pistole alla festa di capodanno in presenza di deputati e di membri del governo?”. Sulla stessa falsariga anche Fratoianni: “Sembra un film di terz’ordine e invece è la realtà”.

Sparo alla festa di Capodanno, Fdi risponde all’opposizione

Dall’altra parte, come era prevedibile, Fratelli d’Italia agisce da pompiere e prova a smorzare le polemiche: “L’episodio non ha alcuna rilevanza politica, ma è un fatto di cronaca sul quale le autorità competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità” – si legge in una nota – “Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte di Pozzolo saranno presi gli opportuni provvedimenti anche da parte del partito”.