L'improvvisa perturbazione ha seminato il panico tra residenti e turisti nel primo pomeriggio di ieri, 13 agosto 2025.

Momenti di paura a Sperlonga, in provincia di Latina, per colpa di una improvvisa tromba d’aria sulla spiaggia e nei vicoli della nota località turistica. In fuga turisti e residenti.

Sperlonga: tromba d’aria in spiaggia e nei vicoli, volano oggetti e materassini

Un’improvvisa tromba d’aria ha colpito la nota località turistica di Sperlonga, nel Lazio in provincia di Latina.

In spiaggia sono infatti volati oggetti, tra cui ombrelloni, lettini e materassini, e il panico ha preso il sopravvento tra residenti e i tanti turisti presenti per le vacanze estive, i quali sono fuggiti cercando di mettersi al riparo in posti sicuri, come locali e strutture circostanti. La tromba d’aria ha interessato soprattutto la zona delle spiagge e ha così interrotto una tranquilla giornata estiva al mare.

Sperlonga, tromba d’aria in spiaggia e nei vicoli: non ci sono feriti

Per i turisti e i residenti che si trovavano in spiaggia a Sperlonga fortunatamente solo tanta paura, non si registrano infatti né feriti né tantomeno danni ingenti a seguito dell’improvvisa tromba d’aria che ha colpito la nota località turistica. Questa improvvisa tromba d’aria ha però fatto abbassare le temperature, regalando un pò di tregua ai villeggianti dal caldo estremo di questi giorni.