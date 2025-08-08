Il noto attore romano Alessandro Gassmann ha pubblicato un post su Instagram puntando il dito contro gli stabilimenti balneari. Ecco le sue parole.

Prezzi troppo alti e spiagge vuote: Gassmann punta il dito contro gli stabilimenti balneari

E’ il tema dell’estate, il caro ombrelloni e le conseguenti spiagge vuote, con diversi stabilimenti che hanno registrato un netto calo di presenze.

Il Codacons, citando i dati Istat parla di tariffe aumentate dal 32,7% dal 2019 a oggi. Pensate quindi a una famiglia magari formata anche solo da tre persone quando deve spendere rispetto al passato anche solo per una giornata in spiaggia. Per questo quest’estate in tanti hanno scelto di passare le vacanza in spiagge libere. Sull’argomento è intervenuto anche il noto attore Alessandro Gassmann che, con un lungo post su Instagram, ha puntato il dito contro gli stabilimenti balneari. Ecco le sue parole.

Spiagge vuote, l’attacco di Alessandro Gassmann: “Forse avete esagerato coi prezzi…”

Con un post su Instagram Alessandro Gassmann ha puntato il dito contro gli stabilimenti balneari. Nel post, oltre a una foto di una spiaggia con sdraio e ombrelloni non occupati, ha scritto: “cari miei gestori di stabilimenti balneari. Leggo che la stagione non sta andando bene bene. Secondo voi perché? Forse avete un pò esagerato coi prezzi e la situazione economica del Paese spinge gli italiani a scegliere una spiaggia libera? Abbassate i prezzi e, forse, le cose andranno meglio. Capito come?”