La morte di un giovane rappresenta sempre un evento che scuote profondamente una comunità, unendo istituzioni, cittadini e realtà locali nel dolore e nel ricordo. Nel caso di Giuseppe Castellaneta, 19 anni, il cordoglio si è diffuso rapidamente tra Cassano delle Murge e i territori limitrofi, dando vita a numerosi gesti di vicinanza e a iniziative ufficiali di partecipazione collettiva, come la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali.

La morte di Giuseppe Castellaneta: un dolore che attraversa la comunità di Cassano delle Murge

La comunità di Cassano delle Murge, piccolo comune della provincia di Bari, è profondamente colpita dalla morte di Giuseppe Castellaneta, scomparso dopo aver lottato contro una grave malattia. La notizia ha generato una forte ondata di commozione, accompagnata da messaggi di vicinanza e partecipazione rivolti ai familiari.

In occasione delle esequie, oggi 9 aprile 2026 alle ore 16 presso la parrocchia SS. Maria Assunta, l’amministrazione comunale ha disposto il lutto cittadino, invitando la popolazione a unirsi in modo rispettoso per rendere omaggio al giovane.

Sport in lutto per la morte del 19enne Giuseppe Castellaneta: “Ogni parola sembra insufficiente”

Anche il mondo sportivo ha voluto ricordare Giuseppe con parole cariche di emozione. La società Bulldog Capurso Calcio a 5, legata al percorso del giovane atleta insieme alla Global Work Capurso, ha sottolineato il valore umano prima ancora che sportivo del ragazzo: “È un giorno di profondo dolore per tutti noi. Il nostro tesserato Giuseppe Castellaneta atleta della nostra Under 19 originario di Cassano delle Murge non è riuscito a vincere la sua battaglia, lasciando un vuoto immenso nella nostra comunità. In momenti come questi ogni parola sembra insufficiente e il senso delle cose appare smarrito. Custodiremo per sempre il ricordo del tuo sorriso della tua dolcezza e della nobiltà del tuo animo. Giuseppe vivrai per sempre nei nostri cuori. Al papà Michele Castellaneta e a tutta la sua famiglia giunga il nostro abbraccio più sincero e affettuoso stretto in un dolore che condividiamo profondamente”.

Numerosi anche gli attestati di vicinanza da parte delle istituzioni: il sindaco di Capurso Michele Laricchia ha evidenziato come “Giuseppe ci lascia troppo presto, portando con sé sogni, speranze e futuro”, rimarcando l’importanza della comunità nel sostenersi nei momenti più difficili.

Allo stesso modo, il sindaco di Cassano delle Murge Davide Del Re ha richiamato la cittadinanza a partecipare al lutto, trasformando il dolore in un momento condiviso di rispetto, memoria e solidarietà verso la famiglia e tutti coloro che hanno conosciuto il giovane. “In momenti come questi ogni parola sembra insufficiente e il senso delle cose appare smarrito“.