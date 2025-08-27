Il mondo dello sport piange la scomparsa di Daniele Dorizzi, 58enne, campione italiano e medaglia di bronzo ai Mondiali. Un atleta che ha portato orgoglio e prestigio all’Italia con le sue imprese, lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei compagni, dei tifosi e di tutti coloro che lo hanno seguito durante la sua carriera.
La notizia della sua morte ha scosso il panorama sportivo nazionale, ricordando quanto il talento e la passione possano lasciare un’impronta indelebile.
Daniele Dorizzi, un campione che lascia un segno nel mondo dello sport
Daniele Dorizzi, atleta veronese e trapiantato di rene dal 2006, è stato trovato morto nella sua abitazione di Colà di Lazise, pochi giorni dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai World Transplant Games di Dresda, i Mondiali dedicati agli atleti trapiantati.
Con una carriera costellata di successi internazionali, tra cui l’oro mondiale a Perth nel 2023 e tre bronzi a Newcastle nel 2019, Dorizzi era un punto di riferimento per la Nazionale italiana Trapiantati e per tutti coloro che seguono lo sport come strumento di rinascita e resilienza.
Amici, compagni di squadra e vicini ricordano il suo sorriso, la passione per lo sport e la capacità di trasformare le difficoltà personali in esempio di vita. La sua storia resterà un simbolo tangibile di come determinazione, coraggio e altruismo possano lasciare un’impronta indelebile nel cuore delle persone.
Lo sport piange la medaglia di bronzo ai Mondiali: è morto Daniele Dorizzi
Luca Zaia ha ricordato l’atleta come simbolo di coraggio e speranza, sottolineando come la sua vita rappresenti un messaggio positivo per chi affronta sfide difficili. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha espresso cordoglio, evidenziando la forza d’animo e la determinazione che hanno contraddistinto Dorizzi. Entrambi hanno sottolineato come il suo impegno nello sport e nella sensibilizzazione alla donazione di organi costituisca un’eredità preziosa per le future generazioni.
“La notizia della scomparsa di Daniele Dorizzi mi lascia sgomento. Con lui il Veneto perde non solo un campione plurimedagliato, ma un simbolo di coraggio, di forza e di speranza. Daniele ha saputo trasformare una prova durissima della vita in un messaggio di rinascita, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che credono nella donazione, nella solidarietà e nello sport come via di riscatto. L’esempio che Daniele ci lascia continuerà a illuminare l’impegno di chi lotta ogni giorno con coraggio e fiducia”, ha commentato il presidente del Veneto.