L’esterno brasiliano ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’infortunio che lo aveva obbligato allo stop nelle ultime settimane. Un recupero lampo per Sarri che ora potrebbe far rifiatare qualche big in attacco.

Juventus, Riecco in gruppo Douglas Costa

Finalmente arrivano buone notizie dall’infermeria della Juventus. Douglas Costa ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’infortunio rimediato qualche settimana fa.

Un recupero che fa tirare un sospiro di sollievo a Maurizio Sarri, che ha docuto affrontare le ultime sfide di campionato e di Champions in piena emergenza, ma che ora può contare una soluzione in più in attacco, oltre i soliti Higuain, Dybala e Ronaldo.

Douglas Costa cerca costanza

Il brasiliano è stato molto sfortunato negli ultimi due anni alla Juventus. Tanti gli infortuni che lo hanno costretto a vari stop e che non gli hanno mai permesso di esprimersi al massimo delle sue potenzialità.

La sua velocità e i suoi cambi di passo repentini sono armi davvero letali per una squadra che punta alla Champions, e ora rieccolo in gruppo, pronto a cercare quella costanza di rendimento tanto agognata.

Nei brevi spezzoni di stagione in cui ha giocato l’ex Bayern Monaco, ha sempre mostrato la sua importanza tattica e tecnica: tanti dribbling a creare superiorità numerica e una velocità di fraseggio che ha incantato Sarri e tutto il pubblico bianconero.

Ora “flash” Douglas Costa è tornato, e i tifosi sperano di poterlo avere al massimo della straripanza atletica già per gli ottavi di Champions.