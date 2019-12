Incredibile alla Sardegna Arena: la Lazio ribalta il Cagliari nel recupero con Luis Alberto e Caicedo.

Match di alta classifica tra Cagliari-Lazio, entrambe in piena lotta per un posto in Champions League. La squadra di Maran è la vera rivelazione di questo campionato, con 29 punti conquistati dopo le prime quindici giornate, quella di Simone Inzaghi era reduce dal gran successo dell’Olimpico contro la Juventus. Alla Sardegna Arena termina 1-2, decidono Luis Alberto e Caicedo nel recupero.

Cagliari-Lazio, la cronaca del match

La prima frazione di gara è semplicemente fantastica con ritmi altissimi e tanta qualità in campo. Passa in vantaggio il Cagliari con un lampo di Simeone, che sfrutta l’assist di Joao Pedro. La Lazio prova a fare la partita ma i padroni di casa concedono pochi spazi a livello difensivo, i biancocelesti non si rendono mai particolarmente pericolosi.

Al tramonto del primo tempo il Cagliari sfiora la rete del raddoppio con il suo capitano Nainggolan, ma Strakosha è super e salva gli ospiti con un intervento prodigioso. Nella seconda frazione di gara la Lazio alza il pressing costringendo la squadra di Maran ad abbassare il proprio baricentro: al minuto 55 Lucas Leiva va ad un passo dal pari sugli sviluppi di calcio d’angolo, il suo colpo di testa termina di pochissimo sul fondo con Rafael ormai battuto.

Negli ultimi venti minuti di gara le squadre si allungano e gli spazi lasciati ai reparti offensivi aumentano sempre più. In contropiede al 73esimo il Cagliari ha la palla del ko ancora con Simeone che, in questa occasione, si divora il 2-0 a tu per tu con Strakosha.

Nel finale è la Lazio a sfiorare la rete del pareggio con Ciro Immobile, la cui conclusione non centra lo specchio a pochi metri di distanza da Rafael. Nel recupero arriva il pari firmato Luis Alberto, chirurgico il suo destro che riporta il match in parità. All’ultimo respiro, nel modo più incredibile, la Lazio trova la rete del 2-1 con Caicedo al minuto 97.