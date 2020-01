Francesca Schiavone torna a sorridere: “I capelli stanno ricrescendo”

Era stata la stessa Francesca Schiavone ad annunciare di aver dovuto combattere, e di aver sconfitto, un tumore maligno.

Dopo il drammatico annuncio della lotta contro il cancro, Francesca Schiavone torna a sorridere e lottare con forza. La tennista, il 14 dicembre 2019, aveva annunciato ai fan di essere stata colpita da un tumore maligno e di essere riuscita a vincere la sua battaglia. “Crescono tanto, felicità” ha scritto su Instagram mostrando i capelli che stanno tornando a crescere dopo le aggressive cure a cui la donna si è dovuta sottoporre.

Francesca Schiavone torna a sorridere

Momenti di grande gioia per i fan e i sostenitori di Francesca Schiavone dopo il post pubblicato dalla tennista. Per rassicurare i follower sulle sue condizioni di salute dopo l’annuncio della malattia, la Schiavone ha postato uno scatto in cui si indica i capelli. La didascalia è stringata: poche parole che trasmettono però grande gioia e forza.

“Crescono tanto, felicità” ha scritto Francesca riferendosi ai capelli persi a causa delle cure.

Visualizza questo post su Instagram Felicita🎉 crescono tanto 🔥🍾felicità Un post condiviso da Francesca Schiavone (@francescaschiav1) in data: 6 Gen 2020 alle ore 9:30 PST

“La lotta più dura”

Pochi giorni prima di Natale era stata lei stessa, a sorpresa, a raccontare di aver dovuto lottare duramente contro il cancro. “Vi racconto cosa è successo negli ultimi sette mesi – aveva raccontato -. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. E’ stata la lotta più dura in assoluto che io abbia affrontato nella vita“. La tennista, contro la malattia, ha usato la stessa tenacia che il suo sport le ha insegnato ed è riuscita ad uscire da un momento terribile. Tra i grandi successi ottenuti in carriere c’è la vittoria al Roland Garros nel 2010 che le è valso in titolo di prima italiana a vincere un torneo del Grande Slam.