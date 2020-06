Juventus-Milan e Napoli-Inter, le due semifinali di Coppa Italia in programma saranno trasmesse in chiaro dalla Rai.

La Lega Serie A ha confermato che il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter in programma il 12 e 13 giugno saranno trasmesse in chiaro sulla Rai e sulla piattaforma di streaming Raiplay alle 21.

Finale programmata per mercoledì 17 giugno.

Coppa Italia, semifinali in chiaro sulla Rai

L’emittente pubblico infatti detiene da sempre i diritti, che al contrario non avrà per la trasmissione delle rimanenti giornate di campionato che ripartirà dal 20 giugno con i recuperi della 25esima giornata.

Le semifinali potranno essere seguite anche sulla piattaforma Raiplay. I tifosi più fortunati potranno fruire del 4K, disponibile al 210 di Tivùsat.





Il calcio riparte

Si riparte finalmente dopo quasi 100 giorni senza calcio, ma proviamo un attimo a rinfrescare la memoria.

Juventus, Milan, Inter e Napoli sono le ultime 4 squadre in lotta per la vittoria finale. Nell’andata delle semifinali giocate a febbraio, il Napoli si è imposto per 1-0 a San Siro contro l’Inter, grazie al gol di Fabian Ruiz. Al Meazza, invece, terminò 1-1 lo scontro tra Milan e Juventus (rigore di Ronaldo in extremis, dopo il gol iniziale di Rebic).

Sulla carta, bianconeri e partenopei partirebbero in vantaggio, visto i risultati maturati all’andata.

Ai padroni di casa basterebbe anche uno 0-0 per passare in finale, ma ora che la condizione fisica è tutta da riscoprire visto il lungo stop, prevedere l’esito esatto dei due match è davvero un terno al lotto per gli appassionati di questo sport.