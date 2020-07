Il centrocampista dell'Inter Brozovic è risultato positivo all'alcoltest e gli è stata ritirata la patente nella serata di veerdì 10 luglio.

Periodo completamente da dimenticare per il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic: al croato è stata ritirata la patente dopo esser risultato positivo all’alcoltest mentre era alla guida della sua Rolls Royce. Precedentemente era passato con il rosso a un semaforo in zona Navigli, nella notte tra venerdì 10 luglio e sabato 11 luglio.

Patente ritirata e alcoltest: guai per Brozovic

Nella notte tra venerdì 10 luglio e sabato 11 luglio una pattuglia dei carabinieri ha fermato il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic, che dopo esser risultato positivo all’alcoltest hanno proceduto con il passo successivo: patente ritirata per qualche mese.

Il croato a bordo della sua Rolls Royce Cullinan (dal valore di 350mila euro) poco prima era passato con il rosso in piazza Cantore, non distante dai Navigli, zona di Milano frequentata dai calciatori.

L’alcoltest indicava 0,54 grammi di alcol nel sangue, leggermente sopra al limite di 0,50. Tanto è bastato per fargli una sanzione. Successivamente ha ricevuto un’altra multa ancora più salata per la presenza di una targa tedesca. Il centrocampista ha intestato l’auto a una società di Monaco di Baviera, nonostante lui abbia residenza in Italia da oltre 60 giorni.



Momento no

Per il croato è un momento davvero negativo. Più fuori che dentro del campo per i soliti fastidi fisici, Brozovic fa comunque parlare di sé per la sua vita privata. Il croato non è nuovo a quest bravate, ma con Conte molti tifosi e soprattutto la società pensava di poter rimettere in riga il centrocampista.

Dopo una prima parte di campionato giocata a livelli importanti, con il lockdown e il calo fisiologico del suo play, l‘Inter si è smarrita e ora spera di ritrovare il suo punto di riferimento per un finale di campionato che come sempre si prospetta molto caldo e imprevedibile.