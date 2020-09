Clamoroso agli US Open, Novak Djokovic ha colpito un giudice di linea ed è stato squalificato. Era il favorito nella finale.

Novak Djokovic, il campione di tennis serbo è stato squalificato dall’US Open dopo essere stato dato per favorito alla finale. Il tennista che ha incontrato in finale lo spagnolo Pablo Carreno Busta stava perdendo per 6-5 nel primo set. Per la frustrazione Djokovic si è lasciato prendere dal nervoso e ha lanciato una palla colpendo in pieno un giudice di linea.

La squalifica è stata disposta dopo aver fatto un’attenta valutazione con i vertici del torneo.

Questo evento ha decretato la vittoria di Pablo Carreno Busta che ha firmato in questo modo il pass per accedere ai quarti di finale

VÍDEO 📹 | El pelotazo y la descalificación de Djokovic: la cronología íntegra de todo el suceso en Eurosport #USOpen — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 6, 2020

Djokovic è stato squalificato

Novak Djokovic, Il campione di tennis serbo numero 1 della categoria ATP, è stato clamorosamente squalificato a causa di una pallina che ha colpito in pieno un giudice di linea. il tennista stava perdendo al primo set per 6-5 e aveva mancato 3 setpoint perdendo il servizio. Di lì a poco la frustrazione. E’ stato in quel momento che in preda al nervoso il giocatore ha lanciato la sua pallina colpendo il giudice.

Inizialmente inconscio ancora della qualifica era andato ad aiutare il giudice. Quando poi è ritornato in campo e ha visto i supervisor e l’arbitro e ha compreso che sarebbe stato punito con il cartellino rosso.

A nulla è servita la difesa del campione. Nonostante avesse chiesto agli arbitri la vittoria del game per l’avversario la decisione dei giudici di gara è stata ferma e irremovibile.

Djokovic è così uscito dal campo. Solo pochi giorni fa, aveva vinto il torneo a Cincinnati.