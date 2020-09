Claudia Lai, compagna del calciatore Radja Nainggolan, ha annunciato la fine della sua battaglia contro il cancro in un post pubblicato su Instagram.

L’annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram nella giornata del 14 settembre, Claudia Lai ha finalmente sconfitto il cancro al seno che l’aveva colpita lo scorso anno. La moglie del calciatore dell’Inter Radja Nainggolan ha infatti comunicato ai suoi fan la fine della sua battaglia contro il tumore diagnosticatole nel’aprile del 2019: “Oggi 14 settembre 2020, scusate ma io devo assolutamente festeggiare la mia vittoria”.





Claudia Lai ha sconfitto il cancro

La notizia della fine della battaglia contro il cancro è stata data dalla stessa Lai in una storia di Instagram, dopo mesi in cui sempre sul suo profilo aggiornava i suoi follower sull’andamento delle chemioterapie a cui si stava sottoponendo in ospedale.

Un percorso lungo e doloroso quello della dj, durante il quale ha avuto sempre al suo fianco l’amore e l’affetto del marito Nainggolan e delle due figlie Aysha e Mailey, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2016.

Poche settimane fa Claudia Lai aveva pubblicato un posto su Instagram in cui raccontava la sua battaglia contro il cancro e come la sua vita fosse cambiata a seguito della malattia: “Ricordo ancora come fosse oggi il modo in cui mi venne data la notizia della malattia.

Ho ancora i brividi, per poco morivo al momento del ritiro dei referti. Non è stato per nulla facile accettarlo. […] Ovviamente voi avete visto solo una parte di me, ma vi assicuro che i primi quattro mesi pensavo di non farcela. Non avevo forza e voglia di reagire, mi sentivo morire. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine”.