La società Napoli multa Osimhen per il mancato rispetto delle norme anti covid.

Guai in vista per l’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen. Il numero 9 azzurro, in questi giorni ai box per essere risultato positivo al coronavirus, sarà costretto a pagare una multa da 250mila euro per aver partecipato ad un festa con tante persone tutte senza la mascherina.

A riferirlo è il portale scorenigeria.com. Le immagini della festa hanno fatto in poche ore il giro del web e sono finite anche sotto gli occhi del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis e del tecnico Gennaro Gattuso, descritto come su tutte le furie dalla Gazzetta dello Sport.

Osimhen: "Con Gattuso crescerò prima come uomo e poi come calciatore"

Come se non bastasse, dopo un’avvio di stagione scoppiettante, l’ascesa del nigeriano al Napoli ha subito una brusca battuta d’arresto. È fuori ormai da due mesi per via di un infortunio, le cui conseguenze saranno inevitabilmente prolungate dall’attuale positività del giocare al covid che ne limiterà la ripresa.

Un mix di situazioni: infortunio, festa covid – free e positività al virus che ora mettono l’attaccante 22enne in una situazione molto difficile.

A questo si aggiunge poi un regolamento interno stabilito da Gattuso che non vieta, ma consiglia altamente, ai giocatori di limitare al massimo la vita pubblica evitando dunque cene al ristorante ed eventi. I soli due casi covid-19 avuti da inizio anno, quelli di Zielinski ed Elmas, avevano fin qui dimostrato la validità del metodo.