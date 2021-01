Zhang smentisce la cessione dell'Inter: "Notizie prive di ogni fondamento".

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, smentisce con un comunicato diffuso sul sito della società di essere interessato alla cessione della squadra. “In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna – si legge sul portale – con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento”.

Zhang smentisce la cessione dell’Inter

Secondo le indiscrezioni che erano trapelate nelle scorse ore, il presidente nerazzurro sarebbe stato disposto a cedere la proprio maggioranza nel cda della squadra meneghina.

La realtà, come riferito dal Corriere dello Sport, è che il presidente sarebbe soltanto alla ricerca di nuovi azionisti per dare linfa alle casse e rifinanziare il debito. Nello specifico ci sono due bond, uno da 300 milioni con Goldman Sachs e l’altro da 75 con JP Morgan e questa operazione deve essere conclusa entro la fine del 2021.

È lo stesso quotidiano sportivo a sottolineare poi che quando si cercano azionisti di minoranza non è da escludere che si possa trovare anche uno o più acquirenti disposti a prendere la maggioranza delle quote societarie, così come era avvenuto per Moratti prima e per Thoir poi.