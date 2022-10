Sposa scattista si prova l'abito nuziale e fugge senza pagarlo ma i carabinieri rintracciano lei ed il suo complice e li denunciano per truffa

Arriva dal veneto la curiosa vicenda di una sposa scattista, e passibile di reato, che si prova l’abito nuziale e fugge senza pagarlo: i media spiegano che una donna entra in un bar, indossa il vestito e con quello addosso scappa precipitosamente.

L’episodio, come raccontato da la Voce di Rovigo, è avvenuto nei giorni scorsi, e su di esso stanno indagando i carabinieri. Vittima di quel furto con “scappo” è la titolare dell’atelier “costretta a denunciare il fatto ai carabinieri del luogo”. Ma la presunta ladre è una sconosciuta?

Si prova l’abito nuziale, poi fugge a gambe levate

No, si tratta di una 21enne che addirittura aveva “commissionato il vestito su misura in un negozio di Mirano e, con la scusa di non avere la patente e che nessuno la potesse accompagnare”, aveva concordato la consegna dell’abito vicino a Limena, all’interno del locale gestito da un presunto suo fratello.

L’appuntamento nel bar del “fratello”

La ragazza entra, si prova l’abito con suo “fratello” che distraeva la donna, poi prende e scappa via a gambe levate. Il “fratello” sarebbe poi risultato essere un 38enne di Padova giè censito. I carabinieri della stazione di Limena hanno quindi verbalizzato quella curiosa denuncia ma di certo rispondente ad un profilo penale ed identificato la coppia, recuperando l’abito. I due sono stati denunciati per il reato di truffa.