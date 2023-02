Spray nasali per contrastare il naso chiuso: ecco quali sono i preferiti dagli utenti

Il naso chiuso, noto anche con il termine tecnico di “congestione nasale”, rappresenta il sintomo principale di numerose affezioni di diversa tipologia.

Tra quelle più frequenti e comuni, in particolare durante la fredda stagione invernale, troviamo in primo luogo il raffreddore, una patologia di origine virale in quanto è provocata dalla trasmissione di virus (ve ne sono oltre 200 responsabili) che aggrediscono le vie aeree, causando l’infiammazione della mucosa nasale e di quella faringea.

Pur non trattandosi in linea generale di una malattia grave in grado di andare incontro a complicazioni pericolose per la vita dell’individuo, il raffreddore è di per sé estremamente fastidioso; i sintomi classici con cui si manifesta, oltre al naso chiuso, sono starnuti frequenti, testa pesante associata a cefalea, tosse grassa, occhi arrossati e che prudono, gola irritata, talvolta anche febbre e ingrossamento dei linfonodi.

La congestione nasale può però essere causata anche da ulteriori malattie, quali ad esempio altre infezioni virali e batteriche delle vie respiratorie (Covid-19, influenza stagionale, tonsilliti ecc.), sinusite e rinite di tipo allergico.

Indipendentemente da quale sia il fattore scatenante, però, il naso chiuso si rivela comunque un irritante disturbo, in grado di peggiorare notevolmente la qualità di vita dell’individuo colpito, soprattutto durante le ore di riposo notturno.

In casi del genere, una valida soluzione può essere rappresentata dallo spray nasale, un dispositivo medico da banco il cui compito è quello di liberare le vie aeree superiori e facilitare la normale respirazione.

Vediamo allora subito quali sono gli spray nasali preferiti dagli utenti, e dunque i più consigliati per arginare questo fastidioso problema.

Vicks Sinex Aloe Spray Nasale 0,05% Ossimetazolina 15 ml

A base di ossimetazolina cloridrato, ad azione vasocostrittrice, questo spray si rivela un ottimo decongestionante della mucosa nasale, in grado di apportare un immediato sollievo dal naso chiuso, senza evitare sprechi grazie alla sua tecnologia pre-dosata che permette unicamente il rilascio della quantità adeguata di prodotto. La formulazione è inoltre arricchita da aloe vera ed essenza di mentolo ed eucalipto, che attribuisce a questo prodotto una profumazione estremamente fresca e piacevole.

Rinazina Spray Nasale Decongestionante 0,1% Nafazolina 15 ml

Un altro ottimo prodotto per alleviare il fastidio del naso chiuso è lo spray nasale Rinazina, il quale presenta il vantaggio di agire nell’arco di pochi minuti e di garantire un prolungato effetto decongestionante anche durante la fase di picco del raffreddore, dell’influenza o della rinite allergica. Aiuta inoltre a ridurre notevolmente il senso di dolore e pressione che in questi casi è facile avvertire ai seni paranasali, e costituisce un valido alleato in caso di sinusite. La sua composizione è a base di nafazolina, un farmaco vasocostrittore che agisce localmente diminuendo l’infiammazione e il gonfiore delle mucose.

KalobaNaso Spray 30 ml

Per chi desidera ricorrere a un prodotto il più possibile naturale, lo spray KalobaNaso si rivela la soluzione adatta. A base di acqua termale, aloe vera in gel, camomilla e glicerina vegetale, questo decongestionante nasale permette non solo di liberare in breve tempo le vie respiratorie intasate grazie alla sua capacità di fluidificare il muco, favorendone l’espulsione, ma protegge anche la mucosa del naso da irritazioni e lesioni. Si rivela adatto soprattutto in caso di raffreddore, rinorrea e rinite allergica; non contiene coloranti, parabeni, gas propellenti e mentolo.

Iper Clenny Soluzione Fisiologica Ipertonica Spray 100 ml

Grazie all’alto contenuto di acido ialuronico, che funge da umidificante, questa soluzione fisiologica è perfetta per idratare la mucosa nasale in caso di secchezza e irritazione. Agisce anche come ottimo decongestionante, in particolare durante le fasi acute di raffreddori, allergie e rinosinusiti, e favorisce l’espulsione delle secrezioni, liberando a lungo il naso chiuso e donando sollievo dai fastidi che esso provoca. Può essere usata sia dagli adulti sia dai bambini, più volte al giorno in base alle proprie necessità.

Argotone 0-12 Spray Nasale 20 ml

Concludiamo la lista dei migliori spray nasali con Argotone, un dispositivo medico adatto per i bambini e i ragazzi soprattutto dalla nascita ai 12 anni d’età, particolarmente indicato per fluidificare il muco e migliorare la respirazione. Tra i suoi principi attivi citiamo l’efedrina, utilissima in caso di raffreddore o in generale di infiammazioni della mucosa nasale, e l’argento proteinato, che agisce da antisettico, svolgendo dunque azione disinfettante della mucosa nasale affetta da patologia virale o batterica.